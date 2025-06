Mit Cherki und Co.: Citys Wunschelf für die Klub-WM

Eine mögliche Startaufstellung von Pep Guardiola für die kommende Spielzeit vorauszusehen ist eine Disziplin für sich. Vor allem, nachdem Manchester City in den zurückliegenden Tagen mit Offensivspieler Rayan Cherki (21/40 Millionen Euro Ablöse, Mittelfeldspieler Tijani Reijnders (26/70 Millionen Euro Ablöse) und Linksverteidiger Rayan Aït-Nouri (24/40 Millionen Euro Ablöse) den bereits top besetzten Kader noch einmal ordentlich aufrüstete.

Dazu gesellen sich Wintereinkäufe wie Ex-Frankfurter Omar Marmoush (25/75 Millionen Euro Ablöse), Mittelfeldspieler Nico González (23/60 Millionen Euro Ablöse) und die beiden Innenverteidiger Abdukodir Khusanov (20) und Vitor Reis (19), die jeweils ebenfalls rund 40 Millionen Euro Ablöse kosteten. Insgesamt belaufen sich die Transferkosten für das Septett auf stolze 350 Millionen Euro. Guardiola stehen somit in sämtlichen Mannschaftsteilen zahlreiche neue Möglichkeiten zur Verfügung.

FT wagt sich an eine mögliche Aufstellung, die schon bei der in wenigen Tagen startenden Klub-WM zusammen auflaufen könnte. Beim Turnier in den USA können sich die Neueinkäufe der Skyblues in den Spielen gegen Wydad AC (18. Juni), Al-Ain (23. Juni) und Juventus Turin (26. Juni) sofort präsentieren. Nicht umsonst zurrten die City noch vor Turnierbeginn den Transferdreierpack aus Cherki, Reijnders und Aït-Nouri rechtzeitig fest. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass das Trio direkt seine Chance erhält.

Langzeitbaustelle geschlossen

Mit Aït-Nouri steht Guardiola nach langer Zeit mal wieder ein echter Spezialist für die linke Abwehrseite zur Verfügung. Für die Wolverhampton Wanderers erzielte der algerische Nationalspieler vier Treffer und bereitete sieben Tore direkt vor. Angesichts von Tabellenplatz 16 der Wolves eine sehr ordentliche Leistung. Bekommt Aït-Nouri den Vorzug, rückt Josko Gvardiol ins Abwehrzentrum neben Abwehrchef Rúben Dias. Auf der anderen Seite könnte weiterhin der gelernte Mittelfeldspieler Matheus Nunes den einrückenden Rechtsverteidiger geben.

Auch im Mittelfeld hat Guardiola die Qual der Wahl. Im Zentrum zanken sich gleich mehrere Hochkaräter um den Platz neben Balon d’Or-Gewinner Rodri (28). Dort könnte vorerst 70-Millionen-Einkauf Reijnders vom AC Mailand den Vorzug vor Spielern wie González erhalten. Nunes könnte sich noch zu den Kandidaten gesellen, sollte Rico Lewis (20) mehr Spielzeit als Rechtsverteidiger erhalten. Doch auch das Eigengewächs kann im Zentrum agieren.

Wohin mit Foden und Co.?

In der Offensivreihe davor herrscht noch mehr Gedränge. Phil Foden (25), Jeremie Doku (23) und Savinho (21) kämpfen mit Marmoush und ab sofort auch Cherki um die Stammplätze. Darüber hinaus stehen dem City-Kader auch noch Spieler wie Bernardo Silva (30) oder Ilkay Gündogan (34) zur Verfügung.

Bis auf Sturmspitze Erling Haaland (24) hat wohl kaum ein Spieler seinen Stammplatz absolut sicher. Ob am Ende im 4-2-3-1 oder im 4-2-2-2 mit einer Doppelspitze aus Haaland und Marmoush, Citys neues Gesicht kann sich sehen lassen – und ist wohl auch wieder titelreif.

So könnte City auflaufen