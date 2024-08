Abnehmer gefunden: Moukoko verlässt den BVB

Die Wechsel-Saga um Youssoufa Moukoko hat ein Ende gefunden. Wobei man dem 19-Jährigen nicht gerade vorwerfen konnte, sich unkooperativ verhalten zu haben. Sowohl mit Betis Sevilla als auch mit Olympique Marseille war sich Moukoko schnell handelseinig. Beide Deals scheiterten aber an der Preivorstellung von Borussia Dortmund. OGC Nizza schlägt nun ein.

Wie die Südfranzosen offiziell bestätigen, wechselt der Teenager für eine Saison auf Leihbasis an die Côte d‘Azur. Darüber hinaus wurde eine Kaufoption vereinbart, die zu festgelegten Konditionen greift. Diese liegt nach FT-Infos bei über 18 Millionen Euro.

Rekorde für die Ewigkeit

Moukoko galt als das Dortmunder Versprechen an die Zukunft. 2020 machte sich der BVB sogar bei der DFL dafür stark, die Altersgrenze auf 16 herabzusetzen. Im gleichen Jahr stellte Moukoko einen Tag nach seinem 16. Geburtstag mit seiner Einwechselung gegen Hertha BSC (5:2) einen Bundesliga-Rekord für die Ewigkeit auf. 17 Tage später folgte der Titel als jüngster Spieler der Champions League-Geschichte, 27 Tage später als jüngster Bundesliga-Torschütze.

Für den großen Durchbruch in Dortmund reichte es bislang aber nicht. Zuletzt sorgten öffentlichen Aussagen von Berater Patrick Williams am Rheinlanddamm für Empörung, der Wechsel war unausweichlich. Nun versucht der gebürtige Kameruner in Frankreich sein Glück.