Union verkündet Wszolek-Transfer

Pawel Wszolek wechselt zur kommenden Saison Union Berlin. Das teilt der Bundesligist offiziell mit. Der 29-jährige Offensivspieler kommt ablösefrei von Legia Warschau. Über die Vertragslänge macht Union wie gewohnt keine Angaben.

Geschäftsführer Oliver Ruhnert betont, Wszolek habe „seine Klasse schon in mehreren europäischen Ligen unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er sich schnell integriert und seine Leistung verlässlich abrufen kann. In den letzten beiden Jahren war er in Warschau extrem erfolgreich. Er ist körperlich präsent und kann unser Offensivspiel in der neuen Saison noch variabler machen.“

In der abgelaufenen Saison markierte Wszolek elf Scorerpunkte (fünf Tore, sechs Assists) in 31 Pflichtspielen. Der Pole, der unter anderem schon für die Queens Park Rangers und Hellas Verona am Ball war, sagt: „Die Bundesliga ist extrem anspruchsvoll und es war immer ein Traum von mir, dort mal zu spielen. Union hat in den letzten Jahren tolle Arbeit geleistet und sich über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht. Ich freue mich, ab der neuen Saison Teil dieses Klubs zu sein.“