Barça: Laporta verrät Transferziel für den Winter

Beim FC Barcelona freut man sich auf die Ankunft von Vitor Roque. Das 18-jährige Sturm-Juwel aus Brasilien wird zum neuen Jahr zum spanischen Meister stoßen. Roque bleibt aber womöglich nicht der einzige Winter-Neuzugang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Präsident Joan Laporta lässt durchblicken, dass man sich intensiv nach einer Verstärkung fürs Zentrum umsieht. Gegenüber der Nachrichtenagentur ‚EFE‘ verrät der Barça-Boss: „Wenn wir es mit dem Financial Fairplay hinbekommen, dann wollen wir einen Mittelfeldspieler holen, der den Ausfall von Gavi auffängt. Das wäre dann eine Leihe bis zum Saisonende, so wie wir es vor vielen Jahren mit Edgar Davids gemacht haben.“ Der Niederländer spielte in der Rückrunde der Saison 2003/04 im Barça-Trikot und hinterließ bleibenden Eindruck.

Lese-Tipp

Barça: Araújo-Nachfolger im Blick

Trio im Gespräch

Einige passende Kandidaten für das nun anstehende zweite Halbjahr wurden auch schon mit den Blaugrana in Verbindung gebracht. Wilfried Ndidi (27) von Leicester City steht schon länger auf der Liste der Katalanen. Auch der 31-jährige Jorginho vom FC Arsenal war bereits ein Thema, der Brasilianer ist in Nordlondon meist nur zweite Wahl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heißesten ist aktuell die Spur zu Giovani Lo Celso von Tottenham Hotspur. Barça-Coach Xavi soll sich seit geraumer Zeit für den Argentinier stark machen und ihn zum Transferziel Nummer eins erklärt haben. Die Suche der Blaugrana geht zwei Wochen vor Beginn des Transfermarkts nun in die heiße Phase.