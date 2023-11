Tuchels Wunschkandidat | Grünes Licht für zwei neue Barça-Stars

Tuchel auf Reisen?

Dass der FC Bayern nach Neuzugängen Ausschau hält, ist kein Geheimnis. Vor allem in der Defensive drückt der Schuh. Weit oben auf der Wunschliste steht ein Abwehrspieler, der sowohl rechts als auch innen verteidigen kann. Einer wie Ronald Araújo. Der 24-Jährige vom FC Barcelona wird von ‚90min.de‘ als „Wunschspieler“ von Thomas Tuchel bezeichnet. Der Trainer der Bayern soll sogar schon für Samstag höchstselbst ein Date mit Beratern des Uruguayers vereinbart haben. Ob dieses in Barcelona oder in München stattfinden wird, sei noch offen.

Ein Araújo-Wechsel zum FC Bayern im Winter scheint angesichts des bis 2026 laufenden Vertrags allerdings ausgeschlossen. Für Barça wäre ein Verkauf ohnehin nur dann denkbar, wenn die Kasse richtig klingelt. Ob der deutsche Rekordmeister dazu bereit wäre?

Freie Bahn für Barça

Gavis Kreuzbandriss war für den FC Barcelona ein großer Schock. Ausgerechnet der Ausfall des hochtalentierten Mittelfeldspielers macht es nun aber wohl möglich, dass die Katalanen im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen – und das gleich doppelt. Denn der Gehaltsrahmen darf durch eine Sonderregel in La Liga wegen der Gavi-Verletzung ausgeweitet werden.

So scheint es also auf einmal möglich, dass der 18-jährige Stürmer Vitor Roque doch schon im Januar nach Barcelona kommt. Und mit ihm auch Giovani Lo Celso. Der eine soll die Personaldecke im Angriff aufpolstern, der andere den Gavi-Ausfall kompensieren. „Grünes Licht für Vitor Roque und Lo Celso“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ heute entsprechend. Dem Blatt zufolge ist der Roque-Deal von La Liga bereits genehmigt, der Argentinier von Tottenham sei derweil Wunschkandidat Nummer eins für das Mittelfeld.