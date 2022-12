Vorstand: „Ronaldo spielt lieber für Galatasaray“

Die Verantwortlichen von Galatasaray haben den Traum, Cristiano Ronaldo in die Süper Lig zu holen, noch nicht vollends begraben. Wie Vorstandsmitglied Nihat Kirmizi bei ‚Radyospor Radio‘ erklärt, sei „alles möglich“, jedoch gebe es „viel höhere Angebote für Ronaldo aus Europa und den arabischen Ländern“. Dennoch sei er sich sicher: „Ronaldo spielt lieber für Galatasaray als in einem arabischen Land. Jeder möchte für Galatasaray spielen.“

Mit dem kolportierten Angebot von Al-Nassr, das dem Superstar Einnahmen von 200 Millionen Euro pro Saison garantieren soll, könne Gala aber nicht mithalten, so Kirmizi. „Es gibt riesige Budgets in arabischen Klubs und wir können nicht dasselbe bieten wie sie“, erklärt der Klubrepräsentant. Trotzdem will er eine mögliche Verpflichtung nicht abschreiben: „Stellen Sie sich vor, einen Spieler wie Cristiano Ronaldo zu haben, was würde das für die Fans bedeuten?“

