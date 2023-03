BVB: Haller fordert Geduld

Sébastien Haller (28) hat sich zu seiner bisherigen Torflaute im Dress von Borussia Dortmund geäußert. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ erklärt der Ivorer: „Der Job eines Stürmers ist es, Tore zu schießen, das weiß ich.“ Und weiter: „Aber ich bin optimistisch, es ist alles eine Frage der Zeit. Wer glaubt, nach ein paar Wochen beim Team ist alles vergessen, was die sechs Monate zuvor war, der unterliegt einem großen Irrtum.“

Am vergangenen Samstag zeigte Haller erstmals, warum ihn der BVB im Sommer unter Vertrag genommen hat. Der 28-Jährige steuerte gegen den 1. FC Köln (6:1) einen Doppelpack bei. In zehn Bundesligapartien für die Schwarz-Gelben war Haller bislang an vier Treffern direkt beteiligt (drei Tore, eine Vorlage). Sein Fazit fiel am Samstag trotzdem nüchtern aus: „Für mich war es heute aber wie jeden Tag.“ Wichtiger sei, „überhaupt dabei zu sein“.

