Nizza: Vieira bangt um Job

Patrick Vieiras Zeit als Trainer des OGC Nizza könnte ablaufen. Laut ‚Nice-Matin‘ und ‚L’Équipe‘ denkt man in der Führungsetage des Ligue 1-Klubs über einen Wechsel an der Seitenlinie nach. Vieira, seit Sommer 2018 im Amt, steht noch bis Saisonende bei Nizza unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag verlor der Verein von der Côte d’Azur mit 1:3 gegen Dijon – es war die vierte Pflichtspielniederlage in Serie. In der Liga belegt Nizza Platz elf, in der Europa League kassierte man im Oktober zudem eine heftige 2:6-Klatsche gegen Bayer Leverkusen.