Hertha: Schwolow beschwört „neue Hackordnung“

Alexander Schwolow will nicht nur sportlich, sondern auch mit seiner Persönlichkeit eine wichtige Rolle bei Hertha BSC einnehmen. Der neue Keeper der Berliner gegenüber dem ‚kicker‘: „Es ging darum, dass wir – auch ich – als erfahrene Spieler vorneweg gehen und das Klima wieder reinbringen, dass man in jedem Training Gas gibt und den Jungs auch zeigt, wenn etwas nicht in Ordnung ist – und darum, dass wir eine neue Hackordnung bilden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Immerhin sei bei der Hertha aufgrund einiger Abgänge im Sommer „eine gewisse Autorität weggebrochen“, bemerkt Schwolow, „wir haben immer betont, dass es Zeit braucht, bis wir uns finden. Es kamen neue Spieler. Wir hatten Probleme durch die Abstellungen, wo wir zurückgeworfen wurden, wenn Spieler in Quarantäne mussten und wir nicht in dem Umfang trainieren konnten, wie wir es als Team gebraucht hätten.“ Über seine eigene Situation sagt der 28-jährige Ex-Freiburger: „Ich habe bis jetzt gute Spiele gemacht und mich gut eingefunden. Ich fühle mich wohl und komme mit der Mannschaft gut klar.“