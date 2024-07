Eintracht reagiert auf Tuta-Gerücht

Eintracht Frankfurt räumt die Spekulationen um Abwehrmann Tuta (25) vorerst aus der Welt. „Es ist ein Gerücht. Ich habe es heute morgen auch gelesen – in den sozialen Medien und nicht, weil ich ein Angebot bekommen habe“, kommentierte SGE-Sportdirektor Timmo Hardung in einer Presserunde die Meldung, dass der Brasilianer in die Heimat zu Botafogo wechseln könnte.

Der YouTube-Kanal ‚Canal do Medeiros‘ hatte das Gerücht in die Welt gesetzt. Hardung deutlich: „Ich kann es überhaupt nicht bestätigen, sondern sogar dementieren.“ Zur Einordnung sei erwähnt: Dass Botafogo Interesse zeigt und sich mit Tuta beschäftigt, ist nicht auszuschließen. An die Eintracht ist bis dato aber niemand herangetreten. Darüber hinaus müssen Hardungs Worte nicht zwingend bedeuten, dass Wechselkandidat Tuta diesen Sommer definitiv in Frankfurt bleibt.