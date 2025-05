Nations League: Nagelsmann nominiert zwei Rückkehrer

Wenn Deutschland im Halbfinale des Final Four der Nations League am 4. Juni auf Portugal trifft, stehen aller Voraussicht nach zwei überraschende Rückkehrer im Kader von Julian Nagelsmann. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Bundestrainer Serge Gnabry (29) vom FC Bayern für das Miniturnier in München und Stuttgart nominieren. Der Flügelstürmer war bei den vergangenen Länderspielen gegen Italien (2:1/3:3) aus Leistungsgründen nicht berücksichtigt worden, zeigte allerdings einen starken Saisonendspurt in der Bundesliga und soll daher mit an Bord sein.

Zudem gilt laut der Boulevardzeitung auch Niclas Füllkrug von West Ham United als aussichtsreicher Kandidat für eine Nominierung. Der 32-Jährige durchlebte eine enttäuschende erste Saison in der Premier League und fiel verletzungsbedingt mehrmals längerfristig aus, wird aber wohl von der Vakanz im Sturmzentrum profitieren. Dort stehen Kai Havertz (Oberschenkel) und Tim Kleindienst (Knie-OP) nicht zur Verfügung. Am Donnerstag (11 Uhr) wird Nagelsmann das Aufgebot für das Heim-Turnier bekanntgeben. Auch Shootingstar Nick Woltemade (23) vom VfB Stuttgart darf sich berechtigte Hoffnungen auf ein Ticket machen.

Update (10:59 Uhr): Wie ‚Sky‘ vermeldet, wird auch Robert Andrich (30) im Aufgebot des DFB stehen.