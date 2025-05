Nations League: Nagelsmann plant Woltemade-Nominierung

Anfang der Saison musste Nick Woltemade noch eine Hiobsbotschaft verkraften, schließlich wurde der Schlaks nicht für den Champions League-Kader des VfB Stuttgart berufen. Nach einigen Startschwierigkeiten schwang sich der Stürmer aber zum absoluten Leistungsträger in der Angriffsreihe der Schwaben auf. Nun steht sogar die erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft bevor.

Laut ‚Sky‘ erwägt Bundestrainer Julian Nagelsmann, den Ex-Bremer für das anstehende Final Four der Nations League zu nominieren. Nicht eingeplant sei dagegen Teamkollege Deniz Undav. Für Woltemade könnte der kommende Sommer somit lang werden. Schließlich findet nach dem Turnier die U21-EM statt, bei der der 23-Jährige ebenfalls mit von der Partie sein soll. Kein Problem für Woltemade, wie er gegenüber dem Bezahlsender betont: „Von den Daten wäre es definitiv möglich. Da können wir uns überraschen lassen, was kommt.“

Trotzdem tritt der Rechtsfuß erst einmal auf die Bremse. Schließlich steht am Samstag (20 Uhr) das Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld bevor: „Wir haben erstmal noch ein schönes Spiel am Wochenende. Danach kann ich mir dann Gedanken über mögliche Nominierungen machen.“ Nicht auszuschließen, dass Woltemade in diesem Jahr auf Urlaub verzichten muss.