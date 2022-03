Freiburg: „Können auch mal tiefer in die Tasche greifen“

Beim SC Freiburg scheut man sich nicht davor, bei unerwartet hohen Einnahmen im Sommer auf dem Transfermarkt in die Vollen zu gehen. Klemens Hartenbach, Sportdirektor beim Tabellensechsten und Pokalhalbfinalisten, sagt in der ‚Sport Bild‘: „Wenn wir es als notwendig erachten, können wir punktuell auch mal tiefer in die Tasche greifen. Was wir aber wirklich nur machen, wenn wir von einem Spieler überzeugt sind.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Freiburger Rekordeinkauf ist bislang Baptiste Santamaria (27), der 2020 für zehn Millionen Euro vom SCO Angers verpflichtet wurde. Mit Blick auf die eigenen entwicklungsfähigen Spieler Kevin Schade (20), Noah Weißhaupt (20) oder Kiliann Sildillia (19) sagt Hartenbach: „Sie werden zu einer richtigen Alternative über die Saison hinaus. Natürlich halten wir die Augen offen, aber es gibt mir eine gewisse Sicherheit.“