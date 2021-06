Freiburg: Schlotterbeck-Verkauf, „wenn es richtig rummst“

Der SC Freiburg will Nico Schlotterbeck (21) nur für eine saftige Ablöse ziehen lassen. Sportdirektor Klemens Hartenbach sagt dem ‚kicker‘ zwar: „Gerade in Corona-Zeiten müssen wir bei jedem Spieler überlegen, wenn es in Sachen Ablöse richtig rummst.“ Aber: „Bei ihm müsste es schon eine Summe im Bereich von Robin Koch und Luca Waldschmidt sein.“ Also zwischen 13 und 15 Millionen Euro.

Der VfB Stuttgart würde U21-Nationalspieler Schlotterbeck, zuletzt an Union Berlin verliehen, gerne verpflichten. Der Innenverteidiger selbst will dem direkten Konkurrenzkampf mit seinem Bruder Keven (24) in Freiburg aus dem Weg gehen. Unterdessen könnten mit Manuel Gulde (30) und Dominik Heintz (27) zwei noch bis 2022 gebundene Innenverteidiger beim SCF verlängern.