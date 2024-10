Newcastle schnappt sich Georgien-Talent Salia

Newcastle United hat sich vorzeitig die Dienste von Offensivtalent Vakhtang Salia gesichert. Wie die Magpies verkünden, wird der 17-Jährige noch bis zu seiner Volljährigkeit im August 2025 bei seinem derzeitigen Klub Dinamo Tiflis bleiben. „Wir freuen uns“, sagt Sportdirektor Paul Mitchell, „dass wir uns bei der Verpflichtung von Vakhtang gegen zahlreiche andere Topklubs durchsetzen konnten. Wir wünschen ihm viel Erfolg während seiner verbleibenden Zeit bei Dinamo Tiflis.“

In der abgelaufenen Saison, die in Georgien von März bis Oktober terminiert ist, kam Salia bei den Profis von Tiflis 27 Mal zum Einsatz. Dabei trug sich der Youngster mit sieben Torbeteiligungen (fünf Treffer, zwei Assists) auch in die Torschützenliste ein. Im Juni debütierte Salia, der wahlweise im Sturmzentrum und den offensiven Flügeln agieren kann, für Georgiens U21-Nationalmannschaft.