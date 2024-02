Neuer Klub für Lingard

Jesse Lingard hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 32-fache englische Nationalspieler heuert beim südkoreanischen FC Seoul an. Beim Hauptstadtklub, der die vergangene Saison auf dem siebten von zwölf Plätzen in der K-League beendete, unterschreibt der 31-Jährige dem Vernehmen nach einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Die neue Spielzeit beginnt in Südkoreas höchster Liga Anfang März.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Lingard ist es das Ende einer längeren Zeit ohne Verein. Im vergangenen Sommer lief sein Vertrag bei Nottingham Forest aus, seitdem war er ohne Arbeitgeber. Zuvor war er unter anderem für Manchester United und West Ham United aktiv gewesen.