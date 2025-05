Bochum hält Pannewig

Der VfL Bochum bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Zweitligasaison. Wie der Absteiger bekanntgibt, verlängert Mats Pannewig seinen Vertrag bis 2028. Sportdirektor Dirk Dufner zeigt sich erfreut über die Verlängerung: „Mats spielt eine große Rolle in unseren Planungen für die kommenden Jahre, in die er nach und nach reinwachsen soll. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen fußballerischen Qualitäten, seinem Trainingseifer und seiner Einstellung ein Gesicht des VfL werden kann. Auf dem Weg dahin werden wir ihn bestmöglich unterstützen.“

In der abgelaufenen Saison kam der Mittelfeldspieler auf 14 Einsätze für den VfL. Der 20-Jährige stammt aus der Jugend der Bochumer.