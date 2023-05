Baku-Zukunft: Eine Fährte führt nach England

Ridle Baku bietet sich im Sommer die Möglichkeit auf einen Wechsel in die Premier League. Einem Bericht der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ zufolge haben die Wolverhampton Wanderers die Fühler nach dem Außenbahnspieler des VfL Wolfsburg ausgestreckt. Baku steht beim VfL noch bis 2025 unter Vertrag, könnte aber beim Verpassen der Europapokal-Qualifikation die Wölfe verlassen. Als Ablöse stehen 15 bis 20 Millionen Euro für den 25-Jährigen im Raum.

Die Wolves sind bei weitem nicht alleine mit ihrem Interesse. Zuletzt wurden auch der FC Villarreal, der FC Arsenal, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der FC Chelsea mit Baku in Verbindung gebracht. Seit seiner Ankunft 2020 ist der gebürtige Mainzer Stammspieler in der Autostadt. Auch unter Trainer Niko Kovac ist Baku gesetzt. In der laufenden Spielzeit stehen für den vierfachen DFB-Nationalspieler fünf Treffer und drei Assists nach 34 Spielen zu Buche.

