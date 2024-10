Einigung: Schicker zur TSG

Die TSG Hoffenheim verpflichtet Andreas Schicker als neuen Sportdirektor. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich die TSG und der österreichische Meister Sturm Graz auf eine Ablöse von knapp einer Million Euro geeinigt.

Schicker wurde seit Monaten als Wunschkandidat bei den Verantwortlichen der TSG gehandelt. Seit April 2020 war er in Graz als Sportdirektor tätig. Unter seiner Leitung etablierte sich Sturm als zweite Kraft in der österreichischen Bundesliga, ehe man im vergangenen Sommer Serienmeister RB Salzburg entthronte und sich mit dem Double-Sieg belohnte. Am Donnerstag soll der 38-Jährige in Sinsheim offiziell vorgestellt werden.