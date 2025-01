Schalke-Sportvorstand: Drei Kandidaten übrig

Der FC Schalke 04 hat die Suche nach einem neuen Sportvorstand auf drei Namen eingegrenzt. Das ist einem Bericht der ‚WAZ‘ zu entnehmen. Demzufolge darf sich unter anderem der bereits gehandelte Dietmar Beiersdorfer Chancen auf den Job ausrechnen. Der 61-jährige Funktionär ist aktuell als Geschäftsführer Sport bei Drittligist FC Ingolstadt tätig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Königsblauen seien drei Punkte ausschlaggebend bei der Vergabe des Postens: Einerseits müsse der Kandidat schon in der Vergangenheit in einer ähnlichen Funktion gearbeitet haben. Des Weiteren soll der künftige Schalke-Boss keine Ablöse kosten und sich gut mit Kaderplaner Ben Manga verstehen. Deutlich vor Saisonende will man den neuen Sportvorstand installieren.