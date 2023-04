VfB: Massimo dauerhaft nach Portugal?

Vitória de Guimarães bekundet Interesse an Roberto Massimo. Wie ‚A Bola‘ berichtet, beobachtet der portugiesische Erstligist Außenbahnspieler genauer. Massimo ist bis zum Saisonende vom VfB Stuttgart an Académico de Viseu in Portugals zweite Liga ausgeliehen. Der Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer kehrt der flinke Rechtsfuß zu den Schwaben zurück, könnte aber sofort wieder nach Portugal wechseln. Ein Muskelfaserriss setzte den 22-Jährigen zuletzt lange außer Gefecht. In der laufenden Saison verbucht Massimo in 13 Einsätzen vier Treffer und konnte phasenweise überzeugen.

Lese-Tipp

VfB: Klare Kante bei Guirassy