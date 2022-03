Ujah rechnet mit Union-Abschied

Anthony Ujah glaubt nicht, dass sein Vertrag bei Union Berlin verlängert wird. „Stand jetzt gehe ich davon aus, dass ich den Verein nach der Saison verlasse. Es gibt bis jetzt keine Gespräche“, erklärt der 31-jährige Mittelstürmer gegenüber dem ‚kicker‘.

2019 war Ujah von Mainz 05 an die Alte Försterei gewechselt. In der laufenden Saison kam der Nigerianer aber nur zu drei Kurzeinsätzen. Traurig ist der Routinier dennoch nicht: „Jetzt bin ich dankbar, dass ich ein paar Mal im Kader war. Ich schaue, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe aber keine Sorge vor dem, was kommt. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, weiter Fußball zu spielen. Es gab Zeiten, in denen ich nicht wusste, ob es weitergeht. Nun genieße ich jeden Tag. Ich bin einfach glücklich.“