Union: Ruhnert rechnet mit Wintertransfers

Der FC Union Berlin will auf dem Wintertransfermarkt aktiv werden. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ rechnet Geschäftsführer Oliver Ruhnert damit, dass die Berliner, „wenn das Transferfenster schließt, Veränderungen in unserem Aufgebot haben werden. Wir beobachten den Kader immer dahingehend, wo wir vielleicht noch etwas machen können. Das wird auch in dieser Transferperiode, wenn sich eine Möglichkeit ergäbe, nicht anders sein.“

Zunächst soll vor allem die Verkleinerung des Kaders auf der Agenda stehen. „Am Ende ist der Spieler derjenige, der an sich denken muss. Wenn man erkennt, dass man keine Möglichkeit bekommt und die Konkurrenz vielleicht einfach zu groß ist, dann erwarte ich von einem Profi, dass er über einen Wechsel nachdenkt“, so Ruhnert, „wenn er sich anders entscheidet, ist das sein gutes Recht, macht aber im Regelfall wenig Sinn.“ Laut dem Fachblatt sind Kevin Möhwald (29) und Levin Öztunali (26) die ersten Streichkandidaten.