FC Bayern vor Davies-Verlängerung

Der FC Bayern könnte zeitnah mit Alphonso Davies verlängern. Wie der bei der ‚tz‘ und dem ‚Münchner Merkur‘ angestellte Journalist Manuel Bonke berichtet, befinden sich die Münchner in aussichtsreichen Gesprächen mit dem Linksverteidiger.

Demnach haben sich die Parteien zwar noch nicht auf alle Vertragsdetails geeinigt, doch beim Klub „zweifelt niemand“, dass die Verhandlungen mit Davies „in nächster Zeit“ erfolgreich finalisiert werden können. Dem Vernehmen nach wird der 19-Jährige für fünf weitere Jahre beim deutschen Rekordmeister unterschreiben.

Nächster Leistungsträger gebunden

Davies wäre nach Thomas Müller der zweite Spieler, der innerhalb kurzer Zeit in München verlängert. Mit Thiago, David Alaba und Manuel Neuer sollen weitere wichtige Bausteine ebenfalls zeitnah gebunden werden.

Davies war im Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps an die Isar gewechselt und wurde dort vom Flügelstürmer zum Außenverteidiger umgeschult. In der aktuellen Saison brilliert der Kanadier in seiner defensiveren Rolle – und wird nun wohl bald belohnt.