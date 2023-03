Ausstiegsklausel: Reges Interesse an Baumgartner

Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim zieht das Interesse verschiedener Vereine auf sich. Wie der ‚kicker‘ berichtet, denken „mehrere Topklubs aus der Bundesliga“ sowie Vertreter aus Italien, Spanien und England an eine Verpflichtung des 23-jährigen Österreichers. Das Rennen um den Offensivspieler nimmt zunehmend an Fahrt auf, so das Fachblatt.

Baumgartner ist zwar noch bis 2025 an Hoffenheim gebunden, verfügt jedoch über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Dem Bericht zufolge würde diese sich jedoch nahezu halbieren, falls die TSG in Liga zwei absteigt. Aktuell belegt der Klub den letzten Tabellenplatz in der Bundesliga.

