DFB-Elf scheitert dramatisch an Spanien: Einmal Note 1, zweimal Note 5

Das Aufeinandertreffen der beiden besten Mannschaften des bisherigen Turniers begann rassig. Ein Foul von Toni Kroos verletzte Spaniens Mittelfeldspieler Pedri nach wenigen Minuten, sodass dieser durch Dani Olmo ersetzt werden musste (8.). Die deutsche Defensive präsentierte sich zu Beginn luftig, ohne dass die Spanier die gebotenen Räume nutzen konnten. Dennoch erwischte die Furia Roja den besseren Start.

Nach 20 Minuten dann eine erste Chance für die DFB-Truppe: Kai Havertz nahm eine Kimmich-Flanke per Kopf, brachte den Ball aber zu zentral auf Unai Simón. Kroos und Co. kamen danach besser ins Spiel. Erneut hatte Havertz eine gute Chance, traf aber den Ball nicht richtig und scheiterte per Flachschuss erneut an Simón (35.). Kurz darauf sorgte der Stürmer mit einem fahrigen Abspiel für eine spanische Chance durch Olmo (39.). 0:0 stand es zur Pause in einem giftigen Spiel voller Fouls.

Deutschland beweist Moral

Nach einem ausgeglichenen Start in die zweite Hälfte der Schock für die deutsche Mannschaft: Yamal und Olmo werden nicht energisch genug verteidigt. Letzterer schießt den Ball überlegt und unhaltbar für Neuer ein. Doch Deutschland fiel nicht auseinander, sondern reagierten mit wütenden Angriffen. Die Einwechslungen brachten neuen Schwung in das deutsche Spiel. In der 77. Minute dann die große Möglichkeit für Füllkrug: Toll herausgespielt setzt der Dortmunder, entscheidend behindert von Nacho, den Ball im Fallen an den Pfosten.

Spanien blieb immer gefährlich, doch Deutschland drückte weiter und hatte in der 82. Minute eine weitere Riesen-Chance: Simón spielt einen verunglückten Abstoß zu Havertz, der Arsenal-Profi versucht sein Glück mit einem Heber, setzt aber etwas zu hoch an. In der Mitte wäre Wirtz völlig blank gewesen. Die Deutschen rannten weiter an, bis Wirtz Fußball-Deutschland in der 89. Minute explodieren ließ – 1:1 und ab in die Verlängerung.

Handspiel von Cucurella?

Hatte Deutschland zuvor lange spielerisches Übergewicht, waren beide Teams nach den regulären 90 Minuten wieder auf Augenhöhe mit gefährlichen Aktionen auf beiden Seiten. Kurz vor der Halbzeit hatte erneut Wirtz eine große Möglichkeit, setzte den Flachschuss aber knapp am spanischen Tor vorbei (105.). Riesige Diskussionen Sekunden nach der Pause: Musiala zieht aus 20 Metern ab, Cucurella bekommt im Strafraum den Ball an den nicht angelegten Arm – aber die Pfeife von Schiri Taylor bleibt stumm.

Die Kräfte beider Teams schwanden merklich. Die Deutschen hatten aber mehr vom Spiel und gingen auf den Siegtreffer, die Spanier taumelten dem Elfmeterschießen entgegen. Eine Chance durch Füllkrug hielt Simón stark (117.). Dann der Lucky Punch für die Spanier: Merinos Kopfball traf mitten ins Herz der deutschen Fans (119.). Sekunden vor Schluss hatte Füllkrug noch eine letzte Mega-Chance. Der Wahnsinnsfight von Nagelsmanns Mannschaft blieb unbelohnt.

Torfolge

1:0 Olmo (51.): Raum verteidigt Yamal nicht energisch genug, der legt den Ball in die Mitte zu Olmo, der unbedrängt und unhaltbar für Neuer flach unten links einschießt.

1:1 Wirtz (89.): Kimmich kriegt seinen Kopf an eine Flanke von Mittelstädt und nickt den Ball in die Mitte. Dort steht Wirtz goldrichtig, trifft den Ball zwar nicht voll, aber setzt das Leder unhaltbar mithilfe des linken Innenpfostens ins Tor.

2:1 Merino (119.): Deutschland kriegt den einen letzten spanischen Angriff nicht mehr richtig verteidigt. Eine Halbfeldflanke von Olmo landet auf Merinos Kopf – und von dort ins Tor. Die Zuordnung passte nach so einem harten Kampf nicht mehr.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

45‘ Robert Andrich (3) für Can

45‘ Florian Wirtz (2) für Sané

57‘ Niclas Füllkrug (2) für Gündogan

57‘ Maximilian Mittelstädt (3,5) für Raum

80‘ Thomas Müller für Tah

91‘ Waldemar Anton für Havertz