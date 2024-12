Schalke verkündet Mulder-Entscheidung

Youri Mulder wird Schalke 04 bis zum Ende der Spielzeit in leitender Funktion erhalten bleiben. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, bleibt der frühere Schalke-Profi „Direktor Profifußball und ist im Profileistungszentrum weiter Ansprechpartner für das Trainer-Team, die Mannschaft und den Staff“. Seinen Posten im Aufsichtsrat lässt er weiter ruhen.

Mulder hatte das Amt Anfang des vergangenen Monats angetreten, betonte aber stets, dass er nur als Zwischenlösung fungiere. Nun wird der Niederländer zumindest diese Spielzeit auf dem Posten beenden. Damit einher geht die Entscheidung, dass erst mittelfristig und nicht noch in dieser Saison ein neuer Sportvorstand installiert wird. Zuletzt wurde Dietmar Beiersdorfer für den Posten gehandelt. Aufsichtsratschef Axel Hefer erklärt: „Dass Youri nun bis zum Saisonende Direktor Profifußball bleibt, ist in doppelter Hinsicht wichtig. Zum einen leistet er sehr wertvolle Arbeit, mit der er dem Team in der aktuellen Situation weiterhilft. Zum anderen können wir so einen guten Übergang zum neuen Vorstand sicherstellen.“