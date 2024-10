Bayern verlieren nach Neuer-Patzer | Zweimal Note Fünf

Von der ersten Minute an zogen die Bayern ihr erwartet dominantes Spiel auf, das phasenweise an das oft zitierte Handballspiel rund um den Wurfkreis erinnerte. Aston Villa, das das erste Mal überhaupt zu einem Heimspiel in der Champions League lud, überließ den Münchner zunächst weitgehend das Feld und lauerte auf Nadelstiche in Form von Kontern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Abwehr der Hausherren, die in der Premier League in den ersten fünf Spielen bereits neun Gegentreffer hinnehmen musste, präsentierte sich wenig sattelfest. Die erste zehnminütige Drangphase konnten die Bayern aber nicht in Zählbares umwandeln und machten so den Gegner stark. Villa bekam sichtlich Oberwasser und mehr Sicherheit ins eigene Spiel.

Lese-Tipp

Bayern: Kompany äußert sich zu Palhinha-Entscheidung

Glück hatte der Bundesligist in der 22. Minute, als einem Treffer von Pau Torres aufgrund einer Abseitsposition die Anerkennung verwehrt wurde. Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe die Bayern in Form von Michael Olise selbst die erste richtige Torchance verbuchen konnten. Der herausragende Schlussmann Emiliano Martínez lenkte den sehenswerten Schlenzer aber nicht weniger sehenswert über die Latte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Villa engagierter in Durchgang zwei

Die zweite Hälfte eröffneten die Lads aus Birmingham im Gegensatz zum ersten Durchgang energischer, richtige Gefahr für das Tor von Manuel Neuer entstand aber nicht. Der deutsche Rekordmeister zeigte sich von der veränderten Marschrichtung des Gegners unbeeindruckt und behielt den Fuß auf dem Gas.

Die Einwechslungen von Jamal Musiala (46.) und Leroy Sané (66.) belebten zudem das Offensivspiel. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite, und das aus dem Nichts. Der eingewechselte Jhon Duran nutzt einen Stellungsfehler von Manuel Neuer aus und erzielte so das goldene Tor für die Villians.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

1:0 Duran (79.): Duran erwischt Neuer eiskalt: Ein langer Torres-Ball aus der Innenverteidigung landet beim eingewechselten Stürmer, dem Upamecano zu viel Platz lässt. Duran sieht, dass Neuer zu weit vor dem Tor steht, nimmt den Ball direkt und schießt über den mehrfachen Welttorhüter ins Tor.

Die Noten für die Bayern

Eingewechselt:

46‘ Jamal Musiala (2,5) für Coman

66‘ Leroy Sané (2,5) für Olise

76‘ João Palhinha (-) für Pavlovic

85‘ Mathys Tel (-) für Laimer

86‘ Leon Goretzka (-) für Kim