Ramos: Probleme mit Pochettino?

Sergio Ramos hat angeblich kein sonderlich gutes Verhältnis zu seinem Trainer bei Paris St. Germain. Der spanischen Zeitung ‚ABC‘ zufolge fehlt das „Feeling“ zwischen dem 35-jährigen Innenverteidiger und seinem Coach Mauricio Pochettino. Ramos kam für PSG – vornehmlich verletzungsbedingt – nur in fünf Pflichtspielen zum Einsatz.

Und auch darüber hinaus soll der Routinier sich nicht sonderlich wohl fühlen bei seinem neuen Arbeitgeber. ‚ABC‘ berichtet von fehlendem Vertrauen in die Physiotherapeuten. Zudem vermisse Ramos die kurzen Wege in seine andalusische Heimat. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2023. Im Hinterkopf soll der Welt- und Europameister bereits ein Karriereende in Katar haben.