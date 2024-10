Topklubs schielen auf Bayern-Überflieger Karl

Lennart Karl sorgt mit seinen herausragenden Leistungen bei der U17 des FC Bayern für Aufsehen bei anderen Topklubs. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind Real Madrid und Ajax Amsterdam am erst 16-jährigen Mittelfeldtalent interessiert. Für Karl soll aber nach wie vor der FC Bayern erster Ansprechpartner sein. Bei den Münchnern spielt der junge Linksfuß derart gut auf, dass er im Winter nach nur einem halben Jahr bei der U17 bereits in die U19 befördert werden soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach zwölf Einsätzen stehen für Karl sage und schreibe 19 Treffer und acht Torvorlagen zu Buche. Für die deutsche U17-Nationalmannschaft war das Ausnahmetalent in seinen vergangenen drei Länderspielen an sechs Treffern direkt beteiligt. Karl besitzt bei den Münchnern einen bis 2026 gültigen Jugendspielervertrag. Noch zögern die Bayern laut ‚Sky‘, den Youngster schon jetzt mit einem Profivertrag auszustatten. Der geplante Schritt in die U19 zeigt aber, dass man dem Eigengewächs den Weg zum Profi grundsätzlich ebnen möchte.