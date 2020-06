Vertragsauflösung: Höwedes kommt auf den Markt

Benedikt Höwedes (32) wird sich wohl schon bald auf Vereinssuche begeben. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der langjährige Kapitän von Schalke 04 aus privaten Gründen vor der Vertragsauflösung bei Lokomotiv Moskau steht.

Höwedes war 2017 auf Schalke überraschend aussortiert worden. Anschließend verbrachte der Weltmeister von 2014 eine Leihsaison bei Juventus Turin, ehe er in Moskau anheuerte. In dieser Saison absolvierte der Innenverteidiger 24 Ligaspiele, sechs davon in der Champions League.

Schon im Winter wollte Höwedes zurück nach Deutschland, ein Wechsel zum 1. FC Köln scheiterte damals knapp. Nun scheint klar, dass die nächste Station des 32-Jährigen in der Bundesliga liegen wird. In Deutschlands höchster Spielklasse lief er bislang 240 Mal auf.