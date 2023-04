Poker läuft: Barreiro brilliert vor den Augen von „halb Europa“

Was für eine Wahnsinnsleistung war das von Mainz 05 in der zweiten Halbzeit? Der strauchelnde Rekordmeister Bayern München wurde hergespielt und trat nach 1:0-Führung mit 1:3 die Heimreise an. Im doppelten Sinne mittendrin im Mainzer Spektakel: Mittelfeldspieler Leandro Barreiro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-jährige Luxemburger trieb das Spiel der 05er unermüdlich an und krönte seine Darbietung mit dem Führungstor zum zwischenzeitlichen 2:1. Es war nur der auffälligste von vielen guten Auftritten dieser Spielzeit, die Barreiro als unumstrittener Stammspieler (30 Saisonspiele, drei Tore, vier Vorlagen) seiner Mannschaft bestreitet.

Lese-Tipp

Magen-Darm-Probleme: Wirtz fällt aus

„Gespräche in alle Richtungen“

Barreiros Topleistung verfolgte „halb Europa auf der Tribüne“, wie Martin Schmidt den Medienvertretern verriet – selbstverständlich ohne Klubnamen zu nennen. Weiter sagte der Mainzer Sportdirektor: „Leo hat sich noch in ganz andere Bücher gespielt. Aber wir versuchen alles, mit ihm zu verlängern.“ Man sei „in Gesprächen – in alle Richtungen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Alle Richtungen“ dürfte bedeuten: Mainz will mit Barreiro über das Vertragsende 2024 hinaus verlängern. Sollte das nicht gelingen, wäre Plan B ein millionenschwerer Verkauf im Sommer. Mit dieser Halbzeit gegen Bayern dürfte der Antreiber jedenfalls ein gutes Stück teurer geworden sein.