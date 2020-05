Boateng spricht über Bayern-Verbleib | Seitenhieb für Kovac

Beim 5:2 gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstag erhielt Jérôme Boateng erneut den Vorzug vor 80-Millionen-Mann Lucas Hernández. Das Vertrauen von Trainer Hansi Flick bedeutet dem 31-jährigen Weltmeister von 2014 sehr viel – insbesondere mit Blick auf die schwierige Phase unter Vorgänger Niko Kovac.

„Ich habe mich in den vergangenen Jahren immer durchgekämpft, auch wenn der Rückhalt durch den vorherigen Trainer (Niko Kovac, Anm. d. Red.) oder andere Personen nicht da war“, blickt Boateng im Interview mit der ‚Welt am Sonntag‘ zurück. Doch er „stehe immer noch hier. Schon immer bin ich meinen Weg gegangen – und werde ihn weiterhin gehen. Mein Anspruch ist, mich immer wieder zu verbessern und dem Team zu helfen.“

Boateng am Scheideweg

Ob dieses Vertrauen am Ende auch dafür sorgt, dass Boateng über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleiben wird, ist weiterhin offen. Auf Nachfrage der ‚Welt‘, ob er sich vorstellen könne, zu verlängern oder stattdessen ins Ausland zu gehen, erwidert Boateng: „Beides. In der Zeit vor Hansi Flick habe ich mir schon Gedanken gemacht über meine Zukunft. Derzeit fühle ich mich wohl und kann mir vorstellen, dass ich bleibe. Mein Fokus liegt absolut auf dem FC Bayern und der aktuellen Saison.“

Gespräche haben nach Angaben des Innenverteidigers bis dato nicht stattgefunden. „Ich mache mir da keinen Druck, ich habe bis Ende Juni 2021 einen gültigen Vertrag“, erläutert Boateng, „das Wichtigste ist für mich derzeit, was der Trainer sagt. Den Rest lasse ich in aller Ruhe auf mich zukommen.“

Interesse an einer Verpflichtung des routinierten Abwehrmanns bekunden nach FT-Infos Hertha BSC, der FC Arsenal und der FC Chelsea. Boateng befindet sich also in einer komfortablen Situation. In den kommenden Wochen liegt der Fokus auf der Verteidigung des Meistertitels – die Entscheidung über seine Zukunft wird er vermutlich erst relativ spät treffen.