Chelsea plant Tauschdeal: Spektakuläre Wende bei Mukiele?

Der FC Chelsea will Nordi Mukiele (24) Paris St. Germain mit einem spektakulärem Deal abspenstig machen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, planen die Blues ebenfalls ein Angebot für den Rechtsverteidiger von RB Leipzig und wollen ihn auf den letzten Metern von einem Wechsel nach Paris abbringen.

Aber nicht nur das: Chelsea ist nach FT-Informationen bereit, Nationalspieler Timo Werner in den Deal einzubauen. Passenderweise berichtet die ‚Leipziger Volkszeitung‘, dass der 26-jährige Stürmer am liebsten zu seinem mehrjährigen Arbeitgeber zurückkehren würde. Werner geht es dabei vor allem um Spielzeit mit Blick auf die anstehende WM in Katar.

Mukiele ist nach FT-Infos bereits klar mit PSG. Am vergangenen Sonntag deutete schon alles auf einen Wechsel von Leipzig nach Paris hin. Kostenpunkt: 15 Millionen Euro Ablöse. Sollte Chelsea nun wirklich noch dazwischenfunken und Werner im Zuge dessen nach Leipzig zurückkehren, wäre das eine spektakuläre Wende.