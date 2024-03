Kroos zurück beim DFB: Mit Selbstverständnis und Real-Mittelfeld

„Jetzt geht’s ans Machen.“ Oder: „Ich glaube nicht, dass ich irgendjemandem noch was beweisen muss.“ Oder: „Ich bin von Herzen Fußballer.“ Die Sätze, die Toni Kroos auf der Pressekonferenz anlässlich seiner Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft sprach, waren nicht literaturpreisverdächtig. Und doch unterstrichen sie die Ausstrahlung des erfolgreichsten deutschen Fußballers seiner Generation.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kroos geht realistisch an die Aufgabe Heim-EM ran. Zwar wäre es „vermessen zu sagen, es ist nur ein Erfolg, wenn es der Titel wird“, so der 34-Jährige. Doch kaufe man mit seiner Rückkehr auch „dieses Selbstverständnis, Erfolg haben zu wollen“ mit ein. Ein Weltmeistertitel und fünf Champions League-Siege machen halt selbstbewusst.

Lese-Tipp

DFB-Team: Pavlovic fällt aus

Dazu passt auch der Führungsanspruch, den Kroos mit in ein Team bringt, das zuletzt am Boden lag. „Wenn man versucht, so präsent wie möglich zu sein im Spiel, ist es ja automatisch so, dass man Verantwortung übernimmt“, formuliert es der Spielmacher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittelfeld wie bei Real

Um sich herum wünscht sich Kroos übrigens Spieler wie einst Casemiro und Luka Modric bei Real Madrid. „Ich glaube immer, dass es ganz gut ist, wenn ein zentrales Mittelfeld alle Facetten mitbringt: Offensiv denken, defensiv denken, das Spiel schnell machen, das Spiel beruhigen, Stabilität. Dass es ein Mix aus Spielern sein muss, die verschiedene Qualitäten einbringen.“ Namen wollte Kroos dabei aber nicht ins Spiel bringen. Klar ist aber bereits: Vor Kroos wird Ilkay Gündogan als Zehner agieren. Neben Kroos sollen entweder Pascal Groß oder Robert Andrich abräumen.

Übrigens: Auch zur Zeit nach der EM hat sich Kroos geäußert. Ob er dann weiter für Deutschland spielen werde, lautete die Frage. „Es sind ja viele Sachen nicht klar, was nach der EM passiert“, bemerkte Kroos, „ich habe ja aktuell nicht mal einen Vertrag für die nächste Saison. Das sollte ich erstmal klären. Aus dem kompletten Ruhestand wird man mich nicht mehr rausholen, denk ich“, schloss er lachend.