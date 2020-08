Ayhan wechselt nach Italien

Vier Jahre stand Kaan Ayhan bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Nach dem Abstieg in diesem Sommer ist nun Schluss. Der 28-fache türkische Nationalspieler wechselt in die Serie A zu US Sassuolo. Für den 25-Jährigen wird die festgeschriebene Ablöse von zwei Millionen Euro fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind sehr froh, dass wir nicht zuletzt aufgrund unserer konsequenten Haltung nun eine Einigung mit US Sassuolo erzielt haben, mit der wir aus finanzieller Sicht sehr zufrieden sind. Unsere Bewertung der Transfer-Situation hat sich damit als vollkommen richtig erwiesen“, sagt Sportvorstand Uwe Klein.

Seit 2016 kam Ayhan für die Flingeraner auf insgesamt 121 Pflichtspieleinsätze. In der zurückliegenden Abstiegssaison war der gebürtige Gelsenkirchener gesetzt und absolvierte 34 Partien.