Maguires Pannenshow geht weiter | Neuer Ausweg für Goretzka?

„Blamage“ für Harry

Da war es mal wieder so weit. Manchester United trat am gestrigen Sonntag zum Testspiel gegen Athletic Bilbao an. Ungewollt avancierte dabei Innenverteidiger Harry Maguire zum Hauptdarsteller, indem er den Ball in die Füße des Gegners spielte und damit den Treffer von Nico Williams einleitete. Die Anhängerschaft buhte den Engländer danach gnadenlos aus. Trotz der Vorlage zum 1:1 eine „erneute Blamage“, urteilt der ‚Mirror‘.

Natürlich ist auch dieser Maguire-Patzer in Windeseile viral gegangen. Lange hatte Trainer Erik ten Hag seiner tragischen Figur über jeden öffentlichen Spott hinweg die Stange gehalten, mittlerweile ist die Geduld aber aufgebraucht. Maguire hat die Kapitänsbinde verloren und steht zum Verkauf. Immerhin: Anderswo in der Premier League – vor allem bei West Ham United – pfeifen sie auf den Shitstorm und bieten dem Abwehrmann eine Perspektive.

Juve-Gerücht um Goretzka

Nicht so wirklich rosig ist derweil die Perspektive von Leon Goretzka beim FC Bayern. Der Nationalspieler gilt nicht gerade als Lieblingsspieler von Trainer Thomas Tuchel. ‚Sky‘ legt sich fest: Trudelt ein angemessenes Angebot ein, darf der 28-Jährige gehen. Nur: Von wem soll dieses kommen? Manchester United wird dann und wann gehandelt, eine wirklich heiße Fährte ist bislang aber nicht erkennbar.

Die italienische Sportzeitung ‚Tuttosport‘ nimmt die Vorlage des Bezahlsenders auf und bringt Goretzka nun bei Juventus Turin ins Spiel. Da die Bianconeri weder Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal) noch Frank Kessié (bald Al Ahli) bekommen haben, bemühen sie sich jetzt womöglich um den Bayern-Achter. Der Deutsche sei ein „weiterer Name“ auf dem Juve-Zettel.