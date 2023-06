Offensiv-Verstärkung: Leipzig klopft bei Atlético an

Dani Olmo (25) konnte RB Leipzig von einem neuen Vertrag überzeugen. Hinter der Zukunft von André Silva (27), Dominik Szoboszlai (22) und Christopher Nkunku (25) stehen mittelgroße bis riesige Fragezeichen. Das Gesicht der Offensive verändert sich womöglich stärker, als in den vergangenen Jahren. Mit Benjamin Sesko (20) steht ein Neuzugang für das Sturmzentrum fest, einen Kandidaten für die Außenbahn hat RB ebenfalls im Blick.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, bekundet der Pokalsieger stärkeres Interesse an Flügelstürmer Samuel Lino. Der 23-Jährige steht noch bis 2027 bei Atlético Madrid unter Vertrag, verbrachte die abgelaufene Saison allerdings auf Leihbasis beim FC Valencia. Bei den lange abstiegsbedrohten Fledermäusen kam der Brasilianer auf satte 41 Einsätze und konnte acht Treffer sowie drei Assists verzeichnen.

Leipzig würde Lino ebenfalls per Leihbasis an Bord holen, ist im Werben aber nicht allein. Aufgrund Linos guter Leistungen will auch Valencia den Rechtsfuß für eine weitere Saison unter Vertrag nehmen. Wie teuer eine mögliche Festverpflichtung wäre, lässt der Bericht offen. Atlético verpflichtete den 23-Jährigen erst im vergangenen Jahr für 6,5 Millionen Euro.