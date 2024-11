Vertrag läuft aus: Arteta will Partey halten

Der FC Arsenal wird zeitnah mit Thomas Partey in die Gespräche über eine Vertragsverlängerung einsteigen. Das bestätigte Trainer Mikel Arteta auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei West Ham United am Samstag (18:30 Uhr): „Wir werden uns zur richtigen Zeit mit diesem Thema beschäftigen. Er zeigt Konstanz auf höchstem Niveau, was auf seine Verfügbarkeit und sein körperliches Befinden zurückzuführen ist.“ Der Vertrag des 49-fachen ghanaischen Nationalspielers läuft am Saisonende aus.

In der laufenden Saison gehört Partey zu den Schlüsselspielern und beansprucht den Platz im defensiven Mittelfeld der Gunners für sich. In 16 von 19 Spielen stand der 31-Jährige von Beginn an auf dem Feld, nach dem überzeugenden 5:1-Sieg der Londoner in der Champions League gegen Sporting Lissabon am vergangenen Dienstag sprach Arteta gar von „einem der besten Spiele, die ich je von ihm gesehen habe. Vor allem die Art und Weise, wie er das Spiel dominiert hat, zeigt, auf welchem Niveau er spielen kann.“