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Bundesliga

Werder vor Torhüter-Deal

von Dominik Schneider - Quelle: Deichstube
Karl Hein denkt er muss die Nationalhymne singen @Maxppp

Die Planungen auf der Torhüterposition bei Werder Bremen schreiten voran. Laut ‚Deichstube‘ wollen die Verantwortlichen die Kaufoption bei Karl Hein (24) ziehen und den estnischen Nationaltorhüter ab der kommenden Spielzeit zur neuen Nummer eins machen. Für den festen Transfer des Keepers müssen die Grün-Weißen drei Millionen Euro an den FC Arsenal überweisen.

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Damit einhergehend wird auch der Abschied von Mio Backhaus immer wahrscheinlicher. Mit dem Verkauf des 22-Jährigen will Werder wichtige Transfereinnahmen generieren. Im Raum steht eine mögliche Ablösesumme von 15 Millionen Euro. Zahlreiche Vereine haben schon Interesse am Stammtorwart der Bremer hinterlegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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