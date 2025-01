Eintracht-Rekordtransfer: Wahis erste Worte

Elye Wahi hat in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt große Ziele. Auf der heutigen Vorstellungspressekonferenz kündigte der 22-Jährige an: „Natürlich kenne ich die Liste an Stürmern, die hier aufgeblüht sind. Ich möchte auch eines Tages zu dieser Liste gehören. Das spricht für den Verein. Ich werde mir die Zeit nehmen, um hart an mir zu arbeiten und so zu zeigen, was ich kann.“ Die Qualitäten dafür bringt der Offensivakteur mit. „Ich bin ein schneller Spieler, gehe auch gerne ins eins gegen eins sowie ins Dribbling. Mein Ziel ist es, hier viele Tore zu schießen“, so Wahi über seinen Spielstil.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Frankfurt soll der französische U23-Nationalspieler das Erbe des zu Manchester City abgewanderten Omar Marmoush antreten. Über den Ägypter sagt Wahi: „Ich hatte keinen Kontakt zu Omar. Ich habe aber natürlich seine starke Saison beobachtet. Ich wünsche ihm das Beste in England. Aber Omar ist Omar und Elye ist Elye. Ich bin ein anderer Spieler.“ An die Adler hat sich der Rechtsfuß bis 2030 gebunden.