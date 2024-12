VfB-Gerücht um Almirón

Der VfB Stuttgart streckt angeblich die Fühler nach Miguel Almirón von Newcastle United aus. Die englische ‚Sun‘ nennt den Bundesligisten neben Crystal Palace, Leicester City, den Wolverhampton Wanderers und Olympique Marseille als möglichen Abnehmer für den Außenstürmer, der bei den Magpies in der laufenden Spielzeit fast gar nicht zum Zug kommt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Stuttgarter plagen in der Offensive zurzeit große Verletztungssorgen. El Bilal Touré (23) fehlt ebenso noch länger wie Justin Diehl (20). Jamie Leweling (23) und Deniz Undav (28) werden immerhin in absehbarer Zeit wieder eingreifen können. Newcastle wiederum würde den bis 2026 gebundenen Almirón gerne zeitnah von der Gehaltsliste streichen. Dennoch passt der 30-Jährige eigentlich nicht in das VfB-Raster.