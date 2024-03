VfB: Hoeneß über die Bayern- & Bayer-Gerüchte

Sebastian Hoeneß hat Stunden nach seiner Verlängerung beim VfB Stuttgart noch einmal mit den Gerüchten um seine Zukunft aufgeräumt. „Wenn ich wirklich mit dem Gedanken spielen würde, mich im Sommer zu verändern, dann hätte ich den Vertrag jetzt wahrscheinlich nicht verlängert“, sagte der Cheftrainer der Schwaben am Rande der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin (2:0) bei ‚DAZN‘.

In den vergangenen Wochen wurde Hoeneß beim FC Bayern als Nachfolger von Thomas Tuchel sowie bei Bayer Leverkusen als Nachfolger von Xabi Alonso gehandelt. Dann folgte am gestrigen Freitag die Unterschrift beim VfB unter einem bis 2027 gültigen Vertrag. „Die Gespräche haben schnell gezeigt, dass wir in die gleiche Richtung denken“, so der 41-Jährige über die Einigung mit dem Arbeitgeber.