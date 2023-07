Djiku vor Türkei-Transfer

Im Poker um die Dienste von Alexander Djiku (28) kündigt sich eine Entscheidung an. Nach FT-Informationen hat Fenerbahce dem aktuell vereinslosen Innenverteidiger ein Angebot unterbreitet und die Pole Position übernommen. Innerhalb der nächsten Stunden könnte der Deal abgeschlossen sein. Fener tritt nun in finale Verhandlungen mit der Spielerseite.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der zuletzt bei Racing Straßburg angestellte Djiku war in den vergangenen Jahren immer mal wieder Thema in der Bundesliga, zuletzt bei Mainz 05. Die Spur zum Bruchweg hat sich allerdings nicht weiter konkretisiert. Ebenfalls im Gespräch waren in den vergangenen Wochen Feners Stadtrivale Besiktas, Nottingham Forest und der OSC Lille.

Lese-Tipp

Szalai: Union mit Fener einig