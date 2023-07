Braithwaite sorgt für Eklat bei Espanyol

Martin Braithwaite versucht, einen Abgang von Espanyol Barcelona zu forcieren. Wie das Portal ‚Relevo‘ berichtet, hat der Angreifer am vergangenen Sonntag ohne Ankündigung das Teamhotel der Katalanen verlassen. Aktuell weilt Espanyol im Trainingslager in Marbella. Braithwaite ist dem Bericht zufolge nicht bereit, für den Absteiger in der kommenden Saison in La Liga 2 anzutreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei ist der Vertrag des 32-jährigen Dänen noch bis 2025 gültig. In der vergangenen Spielzeit erzielte der ehemalige Barça-Profi zehn Treffer in 31 Ligaspielen, konnte den Abstieg von Espanyol aber nicht verhindern. Wie es für Braithwaite weitergeht, ist noch unklar. Laut ‚Relevo‘ wollen dessen Anwälte eine Vertragsauflösung aushandeln. Als äußerstes Mittel soll der Nationalspieler sogar ein vorzeitiges Karriereende in Betracht ziehen.

Lese-Tipp

Augsburg verleiht Günther erneut