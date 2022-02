VfB: Tomás erläutert seinen Wechsel

Tiago Tomás hat erklärt, warum er sich für einen Wechsel von Sporting Lissabon zum VfB Stuttgart entschieden hat. „In dieser Saison habe ich bei Sporting nicht so viel gespielt. Als das Interesse des VfB kam, hat mir der Gedanke gleich gefallen“, so der 19-jährige Stürmer im ‚kicker‘. Auch Sporting-Trainer Rúben Amorim habe ihm geraten, den Klub zu verlassen: „Er meinte, es wäre besser, anderswo Spielzeit zu sammeln.“

Nun steht der junge Portugiese bis 2023 leihweise in Stuttgart unter Vertrag. Die Schwaben besitzen zudem eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 15 Millionen Euro. Was aber, wenn der VfB in dieser Saison absteigen sollte? „Ich spreche nicht über Verträge. Ich rede nur über den Fußball und meine Leistungen“, so Tomás, „ich bin sicher: Wir steigen nicht ab.“