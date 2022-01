Barça verleiht Coutinho zu Aston Villa

Die Wege von Philippe Coutinho und vom FC Barcelona trennen sich. Für den 29-jährigen Offensivspieler geht es zu Aston Villa. Der englische Erstligist leiht den Brasilianer bis zum Saisonende aus. Zudem wurde eine Kaufoption vereinbart. Den Medizincheck muss der Nationalspieler noch absolvieren.

In Birmingham trifft Coutinho auf Steven Gerrard, mit dem er einst beim FC Liverpool zusammenspielte. Der 41-Jährige ist mittlerweile Cheftrainer bei den Villans.

Vor vier Jahren hatte Barça Coutinho für 135 Millionen Euro aus geholt. Eine zentrale Rolle konnte der Brasilianer bei den Katalanen aber nie einnehmen. Die Blaugrana sind froh, dass sie den Topverdiener von der Gehaltsliste streichen können. Denn nun können die Katalanen wohl ihren Winter-Neuzugang Ferran Torres registrieren.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷