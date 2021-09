Werder: Groß muss Training abbrechen

Werder Bremen muss voraussichtlich auf Christian Groß verzichten. Wie der Klub von der Weser mitteilt, brach der 32-Jährige das Training am Sonntag vorzeitig ab. Eine Diagnose oder eine Ausfallzeit stehen bis jetzt noch nicht fest. Für die kommenden Tage sind weitere Untersuchungen geplant.

Groß gehört in der laufenden Spielzeit zum festen Kern der Bremer Mannschaft. Zwei Mal durfte der defensive Mittelfeldspieler die Grün-Weißen sogar als Kapitän aufs Spielfeld führen. In der Partie gegen den Hamburger SV (0:2) musste Groß bereits nach einer halben Stunde aufgrund eines Platzverweises das Spielfeld verlassen.

ℹ️ Christian #Groß hat am Sonntagvormittag verletzungsbedingt das Training abbrechen müssen. Weitere Untersuchungen stehen in den kommenden Tagen an.#Werder pic.twitter.com/uYNyUq6oG2