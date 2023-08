Klopp bestätigt: Liverpool holt Caicedo

Der Transfer von Moisés Caicedo zum FC Liverpool hängt nur noch von der zu erwartenden Einigung mit dem Spieler selbst ab. LFC-Trainer Jürgen Klopp bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass Brighton & Hove Albion „die Ablöse angenommen“ hat. Dem Vernehmen nach fließen exorbitante 127 Millionen Euro für den defensiven Mittefeldspieler an den Ligarivalen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir werden sehen, was das bedeutet“, erklärte Klopp, „wir sind kein Verein mit unendlichen Ressourcen und wir haben einige Dinge in diesem Sommer nicht erwartet. Trotzdem sind sie passiert.“ Ob der Ecuadorianer noch am heutigen Freitag zum Medizincheck bei den Reds erscheinen wird, ließ der Übungsleiter offen: „Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß es nicht.“