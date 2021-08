Köln: Skhiri spricht über Wechselambitionen

Ellyes Skhiri macht keinen Hehl daraus, dass er den 1. FC Köln in diesem Sommer verlassen möchte. „Ich denke, die Situation ist klar für mich und den Klub. Ich bin hier und gebe mein Bestes, aber wenn es eine gute Möglichkeit gibt, den nächsten Schritt zu machen, dann bin ich dafür offen“, zitiert die ‚Bild‘ den 26-Jährigen. Vereine aus Italien und England sowie der FC Sevilla wurden zuletzt mit dem Tunesier in Verbindung gebracht, konkrete Angebote liegen aber offenbar weder Köln noch Skhiri selbst vor.

Der FC muss den Mittelfeldspieler verkaufen, um finanzielle Lücken zu stopfen. Eine zweistellige Millionen-Ablöse erhoffen sich die Verantwortlichen bei einem Skhiri-Verkauf. Um einen Transfer nicht zu gefährden, saß der Leistungsträger beim DFB-Pokal-Spiel gegen Carl Zeiss Jena (5:3 n.E.) zunächst nur auf der Bank. Skhiri: „Solange die Situation bei mir unklar ist, ist das verständlich und ich akzeptiere das Solange ich hier bin, will ich dem Team helfen und ich bin froh, dass mir das mit meinem Tor im Pokal schon gelungen ist. Wenn es am Ende so ist, dass sich Nichts ergibt, dann bleibe ich gerne.“